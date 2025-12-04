Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 04.12.2025
22 Min. - Ab 12

Heute will Darrell um jeden Preis seine Konkurrenten ausstechen. Er hat es auf ein Schließfach abgesehen, das 27.000 Dollar enthält. Indessen hofft Dave auf neue Antiquitäten und Barry Weiss wird Besitzer von altertümlichen Waffen.

