Storage Wars
Folge 18: Riskante Operationen
21 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Diesmal ist die Truppe in Westminster. Darrell ist zwar zahlungswillig, findet aber einfach nichts Passendes. Daves hingegen möchte in Autoteile investieren und Barry ist heute auf Expertenrat angewiesen.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC