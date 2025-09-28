Storage Wars
Folge 20: Die Zeitkapsel
21 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
In Long Beach hoffen Jarrod und Brandi, diesmal mehr Glück zu haben, als bei ihren letzten Geschäften dort. Barry wird auf ein ganz spezielles Auto aufmerksam und Dave setzt seine Hoffnungen in ein Lager, das 20 Jahre verschlossen war.
