Storage Wars
Folge 13: Ein Hauch Fernost
21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
In der heutigen Folge befinden sich die Käufer in einer noblen Siedlung in Laguna Hills. Hier kauft Dave Möbel im orientalischen Stil. Darrell interessiert sich für eine Musikanlage aus den 1970er Jahren, und auch Barry stößt auf einen ganz besonderen, antiken Gegenstand.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC