Storage Wars
Folge 17: Ausgestochen
21 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Heute sind die Käufer in der kalifornischen Stadt Hernet. Jarrod und Brandi interessieren sich für Tätowier-Equipment, Darrell hingegen ist kurzzeitig etwas orientierungslos ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC