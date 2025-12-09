Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Kunstgriffe

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 12vom 09.12.2025
Kunstgriffe

KunstgriffeJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 12: Kunstgriffe

21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Diesmal sind die Käufer in Laguna Nigel. Ausnahmsweise ist es heute Dave, der nichts kauft. Jarrod und Brandi hingegen stoßen auf besondere Artefakte aus der Zeit der Großen Depression. Barry findet an Maya-Kunst Gefallen und Darrell interessiert sich für eine seltene Pistole einer bekannten Marke. Doch handelt es sich tatsächlich um ein Original?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 12 Staffeln und Folgen