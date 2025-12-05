Storage Wars
Folge 5: Machtwechsel
22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Zum Ärger aller taucht in Mission Hills während einer Auktion ein bisher unbekannter Bieter auf. Er hat die Versteigerung fest im Griff. Das wollen sich Darrell und Dave Hester nicht bieten lassen, weshalb sie parallel versuchen, den geheimnisvollen Konkurrenten zu überbieten.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC