Storage Wars
Folge 9: Kopf oder Zahl
22 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Die Käufer treffen in Santa Ana wieder aufeinander. Doch das Wiedersehen verläuft nicht gerade positiv. Dave lehnt einen Deal ab und beweist so, dass das manchmal sogar richtig ist. Bei Darrell hingegen hängt das nächste lukrative Geschäft von einem Münzwurf ab ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC