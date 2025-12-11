Storage Wars
Folge 19: Piratenbraut
21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Diesmal verschlägt es die Käufer nach Simi Valley. Darrell und Brandon setzen sich hervorragend gegen ihre Mitstreiter durch. Jarrod und Brandi stoßen auf Panzerschränke und Barrys Interesse gilt einem alten Motorrad.
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC