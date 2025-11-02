Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 5Folge 13vom 02.11.2025
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Diesmal findet die Auktion in Orange, Kalifornien, statt. Barry liebt den großen Auftritt und hat seinen eigenen Butler mitgebracht. Jarrod hat einen ehrgeizigen Plan, doch kann er den auch so umsetzen? Eines der Lager ist voll mit Sammlerstücken. Darrell kann das Lager schließlich ersteigern - und zahlt dafür eine unglaubliche Summe.

