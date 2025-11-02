Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf die nette Tour

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 19vom 02.11.2025
Folge 19: Auf die nette Tour

21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die Käufer sind auf dem Weg nach Moreno Valley. Diesmal ist es ein Heimspiel für die Auktionatoren. Rene ist in Höchstform. Er will unbedingt gegen Darrell in den Kampf ziehen. Dieser möchte es heute auf die nette Tour versuchen. Doch wird ihm das auch gelingen?

