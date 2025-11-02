Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Einfach super

ProSieven MAXXStaffel 5Folge 20vom 02.11.2025
Einfach super

Storage Wars

Folge 20: Einfach super

21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

In Costa Mesa geht es diesmal für die Käufer wieder um alles. Offenbar gibt es nur vier Lager zu ergattern. Ivy geht deshalb aufs Ganze. Jarrod möchte den anderen eins auswischen, doch seine Frau Brandi weist ihn in die Schranken. Barry hat ein gutes Gefühl bei seinem Lager. Doch wird sich sein Kauf wirklich lohnen?

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

