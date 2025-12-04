Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 2vom 05.01.2026
21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Die heutige Auktion findet in Orange, Kalifornien, statt. Darrell hat seine linke Hand dabei und auch Barry will die Konkurrenz ordentlich in die Mangel nehmen. Er versucht, den Preis für das erste Lager in die Höhe treiben. Doch sein Plan geht nicht auf, als er bemerkt, dass niemand mitbietet ...

