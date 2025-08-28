Storage Wars
Folge 3: Verregnete Aussichten
21 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Jarrod hat in Long Beach einen neuen Laden gekauft und will seine Frau überraschen. Doch Brandi ist davon zunächst gar nicht begeistert. Außerdem findet eine Auktion in ländlicher Gegend statt. Ein exklusives Lager voller toller Sachen sucht einen neuen Besitzer. Darrell kann es für 750 Dollar ersteigern und findet darin u. a. eine alte Spieluhr.
