Storage Wars
Folge 7: Die Truhe
21 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Burbank steht für viel Geld und große Lager. Das erste enthält eine kleine alte Truhe. Was da wohl drin ist? Barry und Rene liefern sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Neuankömmling Rene hat am Ende das Nachsehen. Jarrod und Brandi stehen immer noch mit leeren Händen da. Doch jetzt gibt es nur noch ein Lager zu ersteigern.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
