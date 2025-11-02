Storage Wars
Folge 14: Anders als gedacht
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die Käufer sind auf dem Weg nach Homeland, wo es heute wieder einige Lager zu ersteigern gibt. Die Harris-Brüder wittern ein lukratives Geschäft. Doch wird ihr Plan am Ende aufgehen? Jarrod und Brandi sind immer auf der Suche nach neuer Ware für ihren Laden. Werden sie auch diesmal fündig? Während Rene und Casey mit einem Sammlerstück der ganz große Fang gelingt, macht Barry mit seinem Lager ein Minusgeschäft.
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC