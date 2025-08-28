Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 5Folge 5vom 28.08.2025
Folge 5: Brandi bringts

21 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

In Long Beach werden heute nur drei Lager versteigert. Brandi fährt alleine zur Auktion, weil Jarrod im Laden zu tun hat. Die Bieter haben nur fünf Minuten Zeit, um sich umzusehen. Barry kann die erste Runde für sich entscheiden. Hat sich der Kauf für ihn gelohnt?

ProSieben MAXX
