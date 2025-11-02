Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Staffel 5Folge 16vom 02.11.2025
Folge 16: Geboren um zu bieten

21 Min.Ab 12

Diesmal geht es für die Käufer nach Lancaster. Sage und schreibe 13 Lager gibt es hier zu ersteigern. Ivy will seinen Heimvorteil nutzen und alle anderen bei der Auktion ausstechen. Doch Darrell sagt ihm den Kampf an.

