Folge 16: Geboren um zu bieten
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Diesmal geht es für die Käufer nach Lancaster. Sage und schreibe 13 Lager gibt es hier zu ersteigern. Ivy will seinen Heimvorteil nutzen und alle anderen bei der Auktion ausstechen. Doch Darrell sagt ihm den Kampf an.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC