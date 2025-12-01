Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 9: Fluch der Balearen
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Thomas hat sich zum Muttertag ein ganz besonderes Tattoo stechen lassen, das nun dringend ein Cover Up benötigt. Pash macht aus einem schlechten Schriftzug auf Thomas Bauch ein wunderschönes Adler-Tattoo. Außerdem muss Alice Reanne dabei helfen, ein verkorkstes Urlaubstattoo in ein prächtiges Mandala zu verwandeln.
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ALL3MEDIA International, Bildrechte: studio lambert & all3media international