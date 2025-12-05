Ein Abend mit Darth VaderJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 14: Ein Abend mit Darth Vader
Folge vom 05.12.2025
Die Jungs sind furchtbar enttäuscht, als sie keine Tickets für die Comic Con bekommen. Also beschließt Sheldon, seine eigene Convention zu veranstalten. Allerdings gestaltet es sich schwierig, Stargäste für sein Projekt zu gewinnen - bis er auf die Idee kommt, Darth-Vader-Stimme James Earl Jones zu stalken. Die Mädels finden ihre Freunde ziemlich kindisch und versuchen, etwas möglichst Erwachsenes zu unternehmen. Dabei langweilen sie sich jedoch zu Tode ...
