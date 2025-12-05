Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Ein Abend mit Darth Vader

ProSiebenStaffel 7Folge 14vom 05.12.2025
Folge 14: Ein Abend mit Darth Vader

20 Min.Folge vom 05.12.2025

Die Jungs sind furchtbar enttäuscht, als sie keine Tickets für die Comic Con bekommen. Also beschließt Sheldon, seine eigene Convention zu veranstalten. Allerdings gestaltet es sich schwierig, Stargäste für sein Projekt zu gewinnen - bis er auf die Idee kommt, Darth-Vader-Stimme James Earl Jones zu stalken. Die Mädels finden ihre Freunde ziemlich kindisch und versuchen, etwas möglichst Erwachsenes zu unternehmen. Dabei langweilen sie sich jedoch zu Tode ...

