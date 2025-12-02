Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 7Folge 5vom 18.01.2026
19 Min.Folge vom 18.01.2026

Amy soll ein wissenschaftliches Projekt an Sheldons Universität betreuen. Zuerst findet er nichts dabei. Doch dann reden ihm seine Freunde ein, wie schrecklich es ist, mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Außerdem blamiert Sheldon Amy vor ihren neuen Kollegen ... Auch Bernadette und Howard geraten wegen der Arbeitsplatzfrage in einen erbitterten Streit.

ProSieben
