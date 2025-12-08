Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Wenn Männer Händchen halten ...

ProSiebenStaffel 7Folge 17vom 08.12.2025
Wenn Männer Händchen halten ...

Wenn Männer Händchen halten ...Jetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 17: Wenn Männer Händchen halten ...

19 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6

Dass sich Howard und Sheldon ständig kabbeln, ist Bernadette ein Dorn im Auge. Also setzt Howard alles daran, das Verhältnis zu Sheldon zu verbessern und die Sticheleien sein zu lassen. Sheldon findet die Idee grundsätzlich gut, kann aber seinerseits nicht auf Seitenhiebe verzichten. Leonard und Penny geraten unterdessen in eine Krise, weil Penny eine Rolle in einem schrecklichen Film abgelehnt hat, obwohl sie pleite und arbeitslos ist. Dann geht auch noch ihr Auto kaputt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen