The Big Bang Theory
Folge 9: Bier und Football
19 Min.Folge vom 03.12.2025
Mrs. Wolowitz lädt die Clique zum Thanksgiving-Dinner ein. Natürlich passt das Sheldon gar nicht, weswegen er sich entsprechend unleidlich aufführt. Allerdings entdeckt er ungeahnte Gemeinsamkeiten mit Bernadettes strengem Vater Mike, der ebenfalls eingeladen ist - sehr zum Leidwesen von Howard. Außerdem findet Penny heraus, dass die Las-Vegas-Hochzeit mit ihrem Ex Zack entgegen ihrer Annahme gar kein Fake war. Leonard ist davon selbstverständlich wenig begeistert ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
