The Big Bang Theory
Folge 3: Schnitzeljagd mit Nerds
20 Min.Folge vom 18.01.2026
Raj veranstaltet für seine Freunde eine wissenschaftliche Schnitzeljagd. Leonard schlägt vor, nicht in den bekannten Paar-Konstellationen anzutreten, sondern in bunt gemischten Teams. Während niemand große Lust hat, mit Wissenschafts-Niete Penny auf Tour zu gehen, stellen Howard und Amy während des Spiels fest, dass sie mehr gemeinsam haben als gedacht. Leonard hingegen muss erfahren, was für eine ehrgeizige Zicke Bernadette sein kann ...
