Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Juckreiz im Gehirn

ProSiebenStaffel 7Folge 8vom 03.12.2025
Juckreiz im Gehirn

Juckreiz im GehirnJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 8: Juckreiz im Gehirn

20 Min.Folge vom 03.12.2025

Leonard fischt eine längst überfällige Leih-DVD aus seiner Rumpelkiste, die einst auf Sheldons Kundenkarte ausgeliehen wurde. Sheldon bleibt erstaunlich ruhig, stellt allerdings eine Bedingung: Bis Leonard die DVD zurückgegeben hat, muss er einen extrem kratzigen Wollpulli tragen. Das Problem: Die Videothek existiert nicht mehr ... Penny wäscht unterdessen Rajs Ex-Flamme Lucy den Kopf und löst damit eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen