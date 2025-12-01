Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Eine Körbchengröße mehr

ProSiebenStaffel 7Folge 2vom 01.12.2025
Eine Körbchengröße mehr

Eine Körbchengröße mehrJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 2: Eine Körbchengröße mehr

21 Min.Folge vom 01.12.2025

Leonard ist heimlich drei Tage früher von seiner Expedition zurückgekehrt, um ein wenig ungestörte Zeit mit Penny zu haben. Als Sheldon davon Wind bekommt, ist er tödlich beleidigt und treibt Leonard mit seiner Zickigkeit in den Wahnsinn. Howard kämpft unterdessen mit den Folgen einer Östrogen-Creme, mit der er seine Mutter eingerieben hat: Da er dabei keine Handschuhe trug, gelangten die weiblichen Hormone über seine Haut in seinen Körper und spielen dort nun verrückt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen