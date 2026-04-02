The Big Bang Theory
Folge 4: Ostereier im Juni
21 Min.Folge vom 02.04.2026
Als Amy und Sheldon zusammen "Jäger des verlorenen Schatzes" sehen, macht Amy einige Bemerkungen, die Sheldon den Film verleiden. Natürlich will er jetzt auch etwas schlecht machen, das ihr am Herzen liegt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen