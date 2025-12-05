The Big Bang Theory
Folge 15: Eisenbahnromantik
19 Min.Folge vom 05.12.2025
Es ist Valentinstag, und Amy hat eine ganz besondere Überraschung für Sheldon: Sie will mit ihm in einem original restaurierten Zug von 1915 zu Abend essen. Dummerweise trifft Sheldon während des Dinners einen jungen Mann, der ebenso vernarrt ist in Züge wie er ... Penny und Leonard verbringen den Valentinstag zu Hause und hüten Rajs Hündchen Cinnamon. Natürlich entpuppen sich die beiden als nachlässige Tiersitter - zu Rajs Glück, wie sich herausstellt.
Weitere Folgen in Staffel 7
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
