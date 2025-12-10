Das Heirate-mich-GesichtJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 22: Das Heirate-mich-Gesicht
21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 6
Als Sheldon erfährt, dass Arthur Jeffries alias Professor Proton gestorben ist, reagiert er erstaunlich gefasst. Da das Begräbnis aber auf den "Star Wars"-Tag fällt, beschließt er, sich lieber die Science-Fiction-Filme anzusehen, als zur Beisetzung zu gehen - mit mysteriösen Folgen. Leonard und Penny besuchen hingegen lieber die Trauerfeier und geraten ausgerechnet über ihre jeweiligen abgelehnten Heiratsanträge in Streit ...
