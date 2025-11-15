Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Staffel 7Folge 23vom 15.11.2025
19 Min.Ab 6

Aufgrund eines Unfalls, den Howard verschuldet hat, ist Mrs. Wolowitz bettlägerig. Bernadette besteht darauf, dass sich Howard um seine Mutter kümmert und keine Krankenschwester engagiert. Allerdings wird die Pflege der anstrengenden Dame bald zur Zerreißprobe ... Penny verliert unterdessen ihre Rolle als Gorilla-Girl und ist völlig verzweifelt. Was soll sie bloß mit ihrem Leben anfangen? Nur mit Raj meint es das Universum dieses Mal mehr als gut ...

