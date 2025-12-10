Sei vorsichtig und ruf an!Jetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 24: Sei vorsichtig und ruf an!
21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6
Bernadette und Howard suchen immer noch verzweifelt nach einer Krankenpflegerin, die nicht nach kurzer Zeit die Flucht vor Mrs. Wolowitz ergreift. Ein Brand im Comicbuchladen scheint die Lösung für ihr Problem zu sein ... Sheldon wurde von der Uni dazu verdonnert, weiter zur String-Theorie zu forschen - obwohl er das Fachgebiet wechseln wollte. Diverse andere Umstände sorgen dafür, dass er völlig verzweifelt und einen folgenschweren Schritt wagt.
