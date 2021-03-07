Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 10vom 07.03.2021
108 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 12

Campchefin Dr. Christine Theiss hat die verbliebenen Paare entzweit und zu Kontrahenten gemacht. Der neu geschaffene Duell-Modus weckt den Kampfgeist - und den Siegeswillen! In der Sporteinheit konfrontieren Petra Arvela und Ramin Abtin die Duellanten mit ihren Zukunftsängsten. Das Leben auf Naxos endet in zwei Wochen: Wie wenden die Kandidaten ihr Erlerntes in Deutschland alleine an? Überraschende Emotionen beim Wiegen: Für einen Kandidaten wird der Druck unerträglich ...

