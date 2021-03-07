Duell-Modus: Aus Partnern werden KontrahentenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 10: Duell-Modus: Aus Partnern werden Kontrahenten
108 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 12
Campchefin Dr. Christine Theiss hat die verbliebenen Paare entzweit und zu Kontrahenten gemacht. Der neu geschaffene Duell-Modus weckt den Kampfgeist - und den Siegeswillen! In der Sporteinheit konfrontieren Petra Arvela und Ramin Abtin die Duellanten mit ihren Zukunftsängsten. Das Leben auf Naxos endet in zwei Wochen: Wie wenden die Kandidaten ihr Erlerntes in Deutschland alleine an? Überraschende Emotionen beim Wiegen: Für einen Kandidaten wird der Druck unerträglich ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen