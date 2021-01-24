Balance- und Teamwork: Wie man die innere Mitte findetJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 4: Balance- und Teamwork: Wie man die innere Mitte findet
105 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12
Balance, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die Kandidaten von "The Biggest Loser" lernen, zu ihrer inneren Mitte zu finden. Ebenso herausfordernd ist die Challenge, die neben Schnelligkeit und Kraft, auch Teamwork abverlangt. Ein Haufen 25 Kilo schwerer Heuballen müssen zu einer Pyramide aufgebaut werden. Beim großen Wiegen werden sich die Kandidaten einer ersten Entscheidung stellen müssen. Wer darf weiterhin um den Titel "The Biggest Loser 2021" kämpfen?
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen