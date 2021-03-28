Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein letztes Mal geben sie alles: Wer schafft es ins Finale?

SAT.1Staffel 12Folge 13vom 28.03.2021
105 Min.Folge vom 28.03.2021Ab 12

Wer erkämpft sich einen Platz im Finale von "The Biggest Loser 2021"? Für die fünf Besten der Besten heißt es jetzt noch ein letztes Mal Vollgas geben. In zwei spannenden Challenges haben die Halbfinalisten die Möglichkeit, sich entscheidende Bonuskilos für die Waage zu sichern. Aber wer hat genug Biss, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten? Auf der Waage heißt es schließlich hopp oder top! Wer hat die letzten Tage genug gekämpft?

