The Biggest Loser
Folge 9: Die Teams legen sich richtig ins Zeug und feiern ein unerwartetes Wiedersehen
110 Min.Folge vom 28.02.2021Ab 12
Im Sport dreht sich diese Woche alles um das Thema "Reflexion". Ramin Abtin und Petra Arvela lassen die Erfolge ihrer Schützlinge Revue passieren und bringen die Kandidaten dabei ordentlich ins Schwitzen. In der Wochen-Challenge hält Campchefin Dr. Christine Theiss eine unglaubliche Überraschung für die Teilnehmer bereit - die Online-Kandidaten kommen zurück! Auf der Waage der nächste Schock - ein Kandidat hat zugenommen! Reißt der Teilnehmer seinen Partner mit?
