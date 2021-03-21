Das lange ersehnte Umstyling: Wer hat sich am meisten verändert?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 12: Das lange ersehnte Umstyling: Wer hat sich am meisten verändert?
108 Min.Folge vom 21.03.2021Ab 12
Auftakt für das große Halbfinale von "The Biggest Loser 2021" - eine Woche voller Emotionen, Konkurrenzkampf und einer schockierenden Waage. Das Halbfinale startet mit dem lang ersehnten Umstyling. Wer wird sich in den letzten Wochen am meisten verändert haben und wie werden die Kandidaten auf ihr neues Ich reagieren? Und wie viele Kandidaten können auf der Waage überzeugen und weiter um den Einzug ins Finale kämpfen?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen