Wiegetag: Wer schafft es ins Halbfinale?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 11: Wiegetag: Wer schafft es ins Halbfinale?
106 Min.Folge vom 14.03.2021Ab 12
Wer schafft es ins Halbfinale von "The Biggest Loser 2021"? Die Viertelfinalisten gehen wieder an ihre Grenzen. Sie möchten ihren Trainern beweisen, was sie die letzten Wochen gelernt haben und geben bei der alles entscheidenden Challenge noch einmal alles. Doch zur Überraschung aller geht es diesmal nicht nur um sportliche, sondern auch geistige Leistung. Großer Schock schließlich am Wiegetag! Ein Kandidat verliert bei der letzten Waage auf Naxos gerade einmal 100 Gramm.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen