The Biggest Loser
Folge 3: Die Emotionen kochen über
109 Min.Folge vom 17.01.2021Ab 12
Die dritte Woche auf Naxos bricht an, doch der Morgen startet mit einer Verweigerung: Ein Kandidat hält den aufreibenden Kampf gegen die Kilos nur sehr schwer aus - die Sportexperten Ramin Abtin und Petra Arvela haben alle Hände voll zu tun, ihn zu motivieren. Doch auch innerhalb der Teams läuft nicht alles rund: Vorwürfe zwischen den Kandidaten eskalieren in einem Streit. Das zwingt Campchefin Dr. Christine Theiss am Tag der Waage zu einer nie dagewesenen Entscheidung.
