SAT.1Staffel 12Folge 6vom 07.02.2021
108 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 12

Die zweite Halbzeit bricht an, die ganz unter dem Motto "Persönliche Weiterentwicklung" steht. Die Kandidaten müssen sich selbst reflektieren und erkennen, worin sich ihr altes und neues Ich unterscheidet. Doch auch die Power kommt nicht zu kurz: Aus den Tiefen des Sandstrands von Naxos müssen neun Zahlen herausgebuddelt werden. Welches Team schafft es, zuerst alle Zahlenschlösser zu knacken und mit dem daran angeketteten SUP über das Meer zu schwimmen?

SAT.1
