The Biggest Loser
Folge 1: Startschuss für die neue Staffel: Wer schafft es ins Camp?
101 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Zum Start in die neue Staffel stellen sich 14 Abnehmwillige der ersten Challenge und kämpfen um ihren Platz im Camp von "The Biggest Loser" 2025. Die beiden Trainer Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin sind dabei an ihrer Seite. Schon bei der ersten Sporteinheit bringen die beiden Abnehm-Experten die Kandidatinnen und Kandidaten an ihre Grenzen - und ermöglichen ihnen damit gleichzeitig den Start in eine neue, gesündere Zukunft.
