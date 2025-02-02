Neue Woche, neue Regeln?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 4: Neue Woche, neue Regeln?
102 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Für zwei Paare heißt es in Woche vier: alles oder nichts. In einer Exit-Challenge müssen sie um den Verbleib im Camp kämpfen. Außerdem unterbreiten die Trainer Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss zwei Kandidatinnen und Kandidaten ein besonderes Angebot, das zu Diskussionen führt. Die Waage sorgt am Ende der Woche für einen großen Schockmoment.
The Biggest Loser
