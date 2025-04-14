Das große Finale von "The Biggest Loser" 2025Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 15: Das große Finale von "The Biggest Loser" 2025
107 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
14 Schwergewichte mit insgesamt knapp zwei Tonnen Gewicht sind angetreten, um bei "The Biggest Loser" endlich in ein gesünderes Leben zu starten. Doch welcher Kandidat oder welche Kandidatin wird auf der letzten Waage prozentual zum Startgewicht die größte Gewichtsabnahme verzeichnen und sich den Titel "The Biggest Loser" 2025 sowie ein Preisgeld von 50.000 Euro sichern? Moderiert wird das Finale von Matthias Killing und den beiden Coaches Christine Theiss und Ramin Abtin.
The Biggest Loser
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
