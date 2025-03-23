Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

"Wie ein neuer Mensch": Umstyling, Fotoshooting und Überraschungsbesuch

SAT.1Staffel 16Folge 11vom 23.03.2025
Folge 11: "Wie ein neuer Mensch": Umstyling, Fotoshooting und Überraschungsbesuch

102 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12

Das große Umstyling steht an. Dafür ist Styling-Expertin Martina Reuter nach Naxos gereist, um den perfekten Look für die Kandidatinnen und Kandidaten zu kreieren. Ihr neues Ich präsentieren sie bei einem Gala-Abend, allerdings nicht nur den Trainern: BeimÜberraschungsbesuch von Familie und Freunden fließen viele Freudentränen.

