Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Gemeinsam ist alles möglich!

SAT.1Staffel 16Folge 13vom 06.04.2025
Gemeinsam ist alles möglich!

Gemeinsam ist alles möglich!Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 13: Gemeinsam ist alles möglich!

96 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Das gab es bei The Biggest Loser noch nie: Die Kandidatinnen und Kandidaten treten in Woche 13 im Modus "Alle zusammen" an. Ziel ist es, gemeinsam ein festgelegtes Abnehmziel zu erreichen, um zu verhindern, dass jemand das Camp verlassen muss. Auf der Waage zeigt sich, ob die Kandidatinnen und Kandidaten Zusammenhalt bewiesen und einen Abschied verhindert haben.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen