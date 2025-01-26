Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Woche voller Dramen: Süße Sünden mit schweren Folgen

SAT.1Staffel 16Folge 3vom 26.01.2025
Folge 3: Eine Woche voller Dramen: Süße Sünden mit schweren Folgen

101 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Woche drei im Camp von "The Biggest Loser" startet mit einem großen Knall: Aus dem Guilty Pleasure Kühlschrank fehlen zwei Schokoriegel. Es bleibt die Frage: Wer ist der Versuchung erlegen? Außerdem treten die Kandidatinnen und Kandidaten zum ersten Mal im Paarmodus an und müssen ihren Zusammenhalt in verschiedenen Wettkämpfen und im Sport unter Beweis stellen.

SAT.1
