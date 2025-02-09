Wer erklimmt den Berg des Leidens?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 5: Wer erklimmt den Berg des Leidens?
102 Min. Folge vom 09.02.2025 Ab 12
In Woche fünf im "The Biggest Loser" Camp treten die Kandidatinnen und Kandidaten im Teammodus gegeneinander an. In einer aufregenden Challenge haben sie auch diese Woche die Chance, sich einen Bonus für die Waage zu erkämpfen. Außerdem müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten ihren Schwächen stellen.
Weitere Folgen in Staffel 16
The Biggest Loser
