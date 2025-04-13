Endspurt: Der Countdown läuft!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 14: Endspurt: Der Countdown läuft!
101 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Die letzte Camp-Woche auf Naxos bricht an, und es geht für die Kandidatinnen und Kandidaten um nicht weniger als den Einzug ins Finale von "The Biggest Loser". Im Einzelkämpfermodus müssen sie bei der letzten großen Challenge alles geben. Nur wer jetzt die letzten Kräfte mobilisiert und auf der Waage abliefert, sichert sich ein Ticket und die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro.
