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The Closer

Schattenleben

WarnerStaffel 3Folge 1vom 02.06.2026
Schattenleben

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The Closer

Folge 1: Schattenleben

58 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

In einem Familienhaus ereignet sich ein schreckliches Verbrechen: Ein Mann, seine Frau und die gemeinsame Tochter liegen niedergestochen in einem Blutbad. Deputy Johnson untersucht den Tatort und nichts scheint auf einen Raubmord hinzuweisen. Kurze Zeit später hört das Team einen Klingelton, der vom Dachboden zu kommen scheint. Dort finden die Polizisten den Sohn von Kevin Wallace - vollgepumpt mit Ecstasy.

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