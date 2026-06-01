The Closer
Folge 10: Chinatown
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Als eine erfolgreiche chinesische Reiseunternehmerin tot in einem Sightseeing-Bus aufgefunden wird, stellt sich heraus, dass zu ihrem Kundestamm auch hochrangige chinesische Kommunisten gehörten. Aus diesem Grund ist der Fall besonders kritisch. Brenda möchte den Fall schnellstmöglich aufklären, um die diplomatischen Beziehungen nicht zu gefährden.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH