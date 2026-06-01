The Closer
Folge 5: Rumpelstilzchen
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Brenda erfährt durch ihre Kollegen von einem sehr seltsamen Fall: Ein älterer Herr fährt seinen toten Freund spazieren und behauptet, ihn umgebracht zu haben. Ist der Mann, der sich selbst des Mordes beschuldigt, nur verwirrt oder tatsächlich ein eiskalter Mörder?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH